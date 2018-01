Torcida protesta e Lyon entra em crise O Lyon entrou em crise após ser eliminado da Copa da Liga Francesa pelo Bastia - perdeu sábado nos pênaltis, por 5 a 3, depois de empate por 3 a 3 no tempo normal - e zagueiro pentacampeão Edmílson é um dos jogadores mais visados pelos torcedores, por ter errado sua cobrança. Neste domingo, aproximadamente 50 integrantes de uma torcida organizada invadiram o clube para protestar e tirar satisfações com jogadores e dirigentes. Eles chegaram a pedir a saída de Edmílson. "Conversei com alguns torcedores. Eles estão chateados porque esperavam mais do time nesta temporada e disseram que o nosso rendimento tem de ser melhor. Mas eles não foram violentos e conversaram comigo com muito respeito", disse o zagueiro brasileiro. Atual campeão francês - foi o primeiro título nacional de sua história -, o Lyon já foi eliminado de quatro competições nesta temporada: Liga dos Campeões (caiu na primeira fase), Copa da Uefa, Copa da França e Copa da Liga Francesa. "O problema é que, por causa do título que ganhamos ano passado, foi criada uma expectativa muito grande em relação ao nosso desempenho nesta temporada. Infelizmente as coisas não saíram como nós queríamos", explicou Edmílson. O que resta ao time é lutar pelo bicampeonato francês. Depois de 22 rodadas, o Lyon está em terceiro lugar com 36 pontos, dois a menos que os líderes Nice e Olympique de Marselha. "Faz 10 anos que um time não ganha dois campeonatos seguidos na França. Temos chance de conseguir isso e vamos lutar muito por esse objetivo", afirmou Edmílson. O Lyon voltará a campo quarta-feira, quando receberá o Sochaux pela 23ª rodada.