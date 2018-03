Torcida protesta no treino do Fluminense A eliminação no Campeonato Carioca irritou a torcida do Fluminense. E nesta quarta-feira, três dias depois da derrota para o Vasco na final da Taça Rio, finalmente veio o protesto. Cerca de 20 integrantes de uma torcida organizada do clube invadiram o campo de treino nas Laranjeiras e discutiram com os dirigentes. Revoltados, os torcedores cobraram explicações dos atletas. Os seguranças do clube acionaram a Polícia Militar, que expulsou os manifestantes. Não houve maiores incidentes. Também decepcionado com o desempenho do time, o presidente David Fishel informou que novas contratações só ocorrerão se jogadores que integram o atual elenco forem dispensados do clube. Ele disse não ser possível aumentar o gasto com a folha salarial. O técnico Ricardo Gomes vai elaborar duas listas: uma com os possíveis reforços e outra com os nomes dos atletas que não renderam bem no Carioca. Fica a expectativa se algumas estrelas do elenco, como Romário, Edmundo, Roger e Ramon, serão mantidos.