Na Série C, torcida pede para Caxias 'entregar' jogo para a Portuguesa

O clima é favorável para a Portuguesa voltar à zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Enfrentando o já rebaixado Caxias no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, a Lusa tem ao seu lado o torcedor grená. Isso porque se vencer neste domingo, às 11 horas, pela 17.ª rodada, o clube gaúcho pode ajudar seu maior rival, o Juventude.

Nas redes sociais, alguns torcedores do Caxias manifestaram sua vontade e pediram para que os jogadores "não vençam essa". Em uma das publicações, um comentário chamou atenção com os dizeres "se vencer eu deixo de ser sócio", num claro pedido para que o clube grená não dificulte o confronto para o adversário. Com 24 pontos, a Lusa pode ultrapassar o Juventude, que tem 25, nesta rodada. Lá embaixo, o clube gaúcho tem apenas oito pontos, já rebaixado.

Em campo, o técnico Estevam Soares contará com as voltas de Renan Teixeira, Milton Júnior e Dieguinho, o que poderá ocasionar algumas mudanças no time titular. Além disso, o zagueiro Gustavo, que foi contratado da Ponte Preta e já estava treinando com o elenco, foi regularizado na CBF. Outro reforço, Johnathan, ex-Bragantino, segue lesionado.

Bruno Xavier e Victor Bolt podem aparecer no time titular. Com isso, o provável time da Portuguesa conta com: Tom; Jonathan, Anderson Luiz, Guilherme Almeida (Gustavo) e Dieyson; Renan Teixeira, Milton Júnior, Vinícius (Dieguinho) e Paulinho; Guilherme Queiroz e Hugo.