Torcida recebe Fluminense com festa em aeroporto

A torcida do Fluminense voltou a repetir, no final da noite do último domingo, a festa que fez quando recebeu a equipe após a goleada sofrida contra a LDU, por 5 a 1, no primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Cerca de 500 pessoas recepcionaram os jogadores no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, para festejar o fato de o time ter se livrado de forma heroica do rebaixamento à Série B.

O Fluminense garantiu o feito, considerável improvável há muitas rodadas, ao empatar por 1 a 1 com o Coritiba, fora de casa, na última rodada da competição. Com bandeiras e faixas, os torcedores entoaram coros e tiveram contato direto com os jogadores.

O atacante Fred foi erguido e carregado nos ombros por alguns torcedores até a porta do táxi que o levaria para casa. Em seguida, a torcida fez o mesmo com o meia Conca, outro destaque da reação do Fluminense na reta final do Brasileirão.

Os únicos integrantes da delegação do time carioca que não voltaram ao Rio foram o técnico Cuca e, curiosamente, o meia Marquinho, autor do gol do Fluminense no empate no duelo no Estádio Couto Pereira. Paranaenses, eles optaram por permanecer na em Curitiba. Cuca, por sua vez, chegou a ter a sua casa na cidade apedrejada por torcedores do Coritiba, revoltados com o rebaixamento do time à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.