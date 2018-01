Torcida recebe Sport com festa no Recife Depois de vencer de virada o Palmeiras no sábado por 3 a 2, no estádio Palestra Itália, em partida válida pela quarta rodada da segunda fase do Brasileiro da Série B, o time do Sport retornou na madrugada deste domingo ao Recife e foi recebido com alegria por um grupo de torcedores no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Com o resultado, o rubro-negro alcançou seis pontos e está empatado no segundo lugar do grupo B com o Brasiliense, na disputa por uma das vagas ao quadrangular final. Satisfeitos com o rendimento da equipe, a torcida não economizou e fez uma verdadeira festa para receber os "heróis rubro-negros". Apesar de visivelmente cansados, jogadores e equipe técnica não fizeram feio e atenderam com atenção e carinho dezenas de pedidos de autógrafos, abraços e poses para fotografias. Seguindo o ritmo pesado dos treinamentos, logo nas primeiras horas da manhã o Leão já estava de novo em campo. Titulares e reservas não foram poupados e suaram a camisa em um puxado treino, na Ilha do Retiro. De olho na partida de terça-feira, contra o arqui-rival Santa Cruz, o técnico Hélio dos Anjos quer evitar surpresas. "Alcançamos o melhor resultado que poderíamos desejar na partida contra o Palmeiras. Isso foi muito bom para renovar o ânimo e a força da equipe. Mas é preciso ter todo o cuidado para que a alegria da torcida e da própria equipe não prejudique a concentração. Ainda temos um longo caminho até chegar a nosso objetivo final", sentenciou Hélio dos Anjos. A escalação do Sport para a partida contra o Santa Cruz só será divulgada na terça-feira.