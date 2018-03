Torcida revoltada com verba de Citadini Na coletiva que convocou ontem, para explicar acusações contra a administração do Corinthians, Ronaldo Pinto não disse nada de muito diferente em relação ao que já havia dito domingo. No programa ?Mesa Redonda Futebol Debate?, da TV Gazeta, o presidente da Torcida Gaviões da Fiel fez duras críticas a Antônio Roque Citadini, o vice-presidente de futebol do clube, alegando que o dirigente ganha cerca de R$ 30 mil por mês ? como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Citadini não pode receber nenhum outro tipo de remuneração. Leia mais no Jornal da Tarde