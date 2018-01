Torcida santista promete empurrar o time A Torcida Jovem do Santos promete fazer muito barulho no Morumbi, quarta-feira, no jogo decisivo da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors. Para ajudar a reverter a desvantagem ? o time perdeu por 2 a 0 em La Bombonera, e agora precisa vencer por três gols de diferença para ficar com o título sem necessidade de pênaltis ? os torcedores levarão duas enormes bandeiras, 30 ritmistas da bateria Nota 30, fitas nas cores preto, branco e amarelo, bexigas, rojões, fumaça e sinalizadores. Leia mais no Jornal da Tarde