Torcida são-paulina vai marcar presença O comboio da Torcida Independente saiu na noite desta terça-feira rumo a Porto Alegre para empurrar o São Paulo para cima do Atlético-PR, na final da Libertadores. Cerca de cinco mil são-paulinos viajaram para acompanhar o jogo no Beira-Rio. ?Tem muita gente ligando do Brasil inteiro para saber da caravana?, garantiu Marcos Lopes, um dos diretores da torcida organizada. A intenção era atravessar o Estado do Paraná durante a madrugada e evitar o encontro com os atleticanos que também viajaram para o Rio Grande do Sul. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando Delazari, prometeu realizar a escolta das duas torcidas até a capital gaúcha. ?A maior preocupação é com a ordem. Além da reunião com os secretários de Segurança de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, envolvemos também a Polícia Rodoviária Federal e os líderes da torcida organizada do Atlético para atuarmos em conjunto e evitar incidentes?, contou Luiz Fernando Delazari. A promessa era de que cerca de 80 PMs e 40 rodoviários seriam envolvidos na operação. Em Porto Alegre, a Torcida Independente já alugou quadra próxima ao Beira-Rio que servirá como ?sede?. ?Vamos fazer muita festa lá. Somos amigos da Camisa 12 (organizada do Inter) e eles vão nos dar uma força nessa final. Se bem que a torcida do São Paulo lá também é grande?, disse Marcos Lopes.