Torcida será trunfo do Marília amanhã A torcida pode ser o novo trunfo do Marília para garantir a vaga antecipada ao quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Um empate com o Botafogo garante os dois times na fase final da competição. Para esse jogo, os dirigentes marilienses esperam finalmente ter casa cheia, principalmente por se tratar de um adversário de tradição. "Nossa parte está sendo feita. Esperamos, agora, que a torcida lote o Bento de Abreu, o que não vem acontecendo nos últimos jogos", disse o presidente da American Sport, empresa que administra o clube, Luís Antônio Duarte. A idéia é ter casa cheia, com 12 mil ingressos vendidos. Cinco mil apitos serão distribuídos aos torcedores, procedimento já usado em outras ocasiões em jogos decisivos. Quem também está sendo esperado pela diretoria paulista é o ouvidor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Francisco Horta, ex-presidente do Fluminense. Alguns dirigentes da Federação Paulista de Futebol (FPF) também devem comparecer para prestigiar o jogo. O banco de reservas para os times visitantes, do estádio Bento de Abreu, continuará interditado por determinação do departamento sanitário da prefeitura em virtude de escorpiões. No entanto, o clube paulista já montou um novo local - já utilizado em jogos anteriores - para os suplentes do Botafogo, atrás de um dos gols. Cuidados especiais também foram tomados para evitar tumulto nos vestiários visitantes, normalmente provocado por torcedores. Haverá um esquema especial de proteção à delegação carioca, com participação direta da Polícia Militar. A diretoria também instalou mais caixas d´água nos vestiários, evitando a falta de água nas torneiras e chuveiros ocorrido no jogo diante do Remo, por causa da seca que aflige toda a região. "Vamos provar a hospitalidade do povo mariliense", prometeu o presidente Beto Mayo, contagiado com o clima de euforia da cidade.