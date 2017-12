Torcida sofre de novo no Pacaembu A Fiel tentou motivar a equipe até o fim, mas perdeu a paciência nos minutos finais do empate deste domingo por 1 a 1. E ficou envergonhada com o pênalti não marcado para o Inter e a expulsão de Tinga no mesmo lance. A torcida corintiana fez a sua parte no Pacaembu. A organização, não. Faltando pouco menos de uma hora para o início do jogo, as catracas do portão principal do estádio, por onde entra a maioria dos torcedores, quebraram. Houve revolta e tumulto. Muita gente fazia ?concentração? na Praça Charles Miller e deixou para pegar seu lugar perto das 16h. A entrada passou a ser feita de forma manual, de maneira mais lenta. E irritou. Um grupo de corintianos tentou então levar no peito e na raça seguranças e funcionários do Pacaembu. A PM agiu com violência, para tentar controlar a situação. Muitas crianças choraram nos braços de seus pais. Algumas mulheres também passaram mal. Resultado: muitas pessoas que tinham ingressos só foram entrar no estádio com 20 minutos de jogo. Os organizadores ouviram calados gritos de ?incompetentes.? Nas ruas que contornam o Pacaembu também houve falta de organização do pessoal da CET, que permitiu o trânsito dos carros e causou um grande congestionamento ? mais uma vez dificultando a vida do torcedor. A organização só funcionou adequadamente do lado de dentro do estádio, onde não houve confusão. Antes da partida, a Fiel pôde fazer a alegria de um dos jogadores mais queridos do futebol brasileiro: o atacante Dadá Maravilha, um ícone na história do Atlético Mineiro e também tricampeão do mundo com a Seleção. No jogo de masters entre Corinthians e Minas Brasília Tênis Clube, Dadá atuou com a 9 do Timão e foi ovacionado ao fazer, de pênalti, o quarto gol do time na vitória por 4 a 1. Foi um momento de muita emoção para o jogador, que sempre demonstrou desejo de vestir a camisa do clube paulista. Os masters ficaram para ver o jogo contra o Inter.