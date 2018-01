Torcida tricolor depreda vestiário A quarta derrota consecutiva e a eliminação do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência despertou a ira da torcida do São Paulo. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, foi muito ofendido. Os torcedores também quebraram as vidraças do vestiário e do ônibus da equipe. Nem o presidente do clube, Paulo Amaral e o diretor de futebol José Dias, escaparam ilesos dos enfurecidos fanáticos. Foram chamados de ladrão. "Eles estão acabando com o São Paulo. E ainda escondem a cara nas derrotas", diziam os torcedores. Sem se preocupar com a confusão, apesar de muito abatido, Vadão demonstrava tranqüilidade após o jogo e isentava seus atletas de alguma culpa no resultado. "Foi um jogo atípico. A bola não entrava de forma alguma, ora o goleiro defendia, ora a trave atrapalhava", afirmou. "Entendo as cobranças da torcida pelo resultado negativo, mas eles não podem culpar os atletas. Eles se empenharam o tempo todo." O treinador parecia prever pela "tragédia" durante a partida. Ele socava o ar, batia nas pernas e colocava as mãos na nuca a cada lance perdido. "A gente sofre, participa como todos, mas tem dia em que nada da certo." Sobre o pedido de afastamento do cargo, feito pelos torcedores, mostrava-se tranqüilo. "Conversei com o presidente (Paulo Amaral) e vamos nos reunir. No entanto, devemos continuar trabalhando, pois temos o clássico contra o Corinthians. E estamos bem na Copa do Brasil. Com o título vamos para a Libertadores." Vadão também procurava passar a imagem de um São Paulo vencedor. "Montamos um projeto a curto prazo que já rendeu frutos. Conquistamos o título inédito do Rio-São Paulo, revelamos vários garotos e temos time para 6 ou 7 anos," comentou.