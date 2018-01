Torcida turca invade Saint-Etienne Foi uma verdadeira invasão turca. O Geoffroy Guichard, na pequena Saint-Etienne (500 quilômetros de Paris), assemelhava-se aos estádios de Ancara. Não importava para onde se olhava. De todos os cantos parecia brotar torcedores com camisas e bandeiras vermelhas. Definitivamente os turcos fizeram valer o fato de serem uma das maiores colônias de imigrantes da França e compareceram em peso para apoiar sua seleção hoje, contra o Brasil. Já os brasileiros ficaram restritos a uma pequena área das arquibancadas. E não se mobilizaram em estações de trem, ônibus e nas estradas que davam acesso ao centro do país apenas para desfrutar de alguns momentos de entretenimento. A mobilização foi marcada pela defesa da auto-estima, do orgulho. Os turcos, em sua maioria, não se preocupavam tanto com a vitória. Queriam mesmo é que sua equipe eliminasse o Brasil da Copa das Confederações. Desde o ano passado, quando os brasileiros os enfrentaram e venceram duas vezes na Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão (na estréia e na semifinal), os turcos desenvolveram rixa muito grande em relação ao time pentacampeão. "Mas é claro que eliminá-los com uma vitória vai ser ainda melhor", falava um torcedor enquanto corria para encontrar seu lugar. Tal constatação ficava clara na fisionomia das pessoas na entrada do estádio. Ao contrário do que normalmente acontece, os semblantes alegres e festivos davam lugar aos carrancudos e sérios. Não havia barulho também. Nada de batuque ou algazarra. As manifestações ficaram restritas às arquibancadas. Muitos aplausos e gritos de apoio durante a apresentação da seleção e execução do hino turco. Reação completamente contrária em relação ao time e ao hino brasileiros, vítimas de algumas vaias. Negócio - De olho na audiência, a TV francesa deu ênfase total aos assuntos que interessavam à comunidade turca. Os menos informados sobre futebol poderiam imaginar que a seleção cinco vezes campeã do mundo seria a vermelha, tamanha atenção e espaço que recebiam dos veículos de imprensa que realizam a cobertura da decisiva partida, hoje, em Saint-Etienne.