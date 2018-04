Torcida vai a treino para apoiar Cruzeiro antes da final

Como tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais na final, o Cruzeiro precisa ganhar por 3 a 0 do Atlético-MG, domingo, no Mineirão, para ficar com o título estadual. A missão é difícil, mas a torcida cruzeirense promete ajudar o time, com incentivos antes e durante o clássico.

Na tarde desta quinta-feira, centenas de torcedores estiveram na Toca da Raposa II. Eles ficaram no portão de entrada, esperando a chegada dos jogadores, gritando em coro o nome de cada um que passava por lá. Além disso, levaram duas faixas com os dizeres: "Joguem por nós que cantaremos por vocês" e "11 guerreiros em campo e mais de 8 milhões de cruzeirenses torcendo por vocês".

Além do apoio antes do clássico, a torcida cruzeirense promete lotar o Mineirão no domingo para apoiar o time. A procura por ingressos tem sido intensa e o estádio estará cheio, com grande maioria de torcedores do Cruzeiro, que é o mandante - os atleticanos têm direito a apenas seis mil entradas para a final de domingo.