Torcida vascaína picha muros do clube Joel Santana está por um fio no Vasco. A eliminação do clube carioca no Campeonato Estadual do Rio e na Taça Libertadores da América deixou o técnico em situação complicada. Dificilmente Joel Santana permanecerá no Vasco. Hoje, os muros de São Januário apareceram pichados com frases "Joel vai embora", "Romário pipoqueiro", entre outras. À noite, no desembarque da delegação no Aeroporto Internacional do Rio, o presidente Eurico Miranda não quis dar nenhuma declaração à imprensa. Joel também pouco falou, limitando-se a informar que irá conversar com o dirigente. O nome mais provável para substituir Santana é o de Valdir Espinosa, atualmente em disponibilidade.