Torcida verá Independiente em telões Os torcedores do Independiente poderão torcer para sua equipe no jogo desta quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, diretamente do estádio Atanasio Girardot, em Medellín, onde serão instalados 3 telões. Segundo a diretoria do clube colombiano, são esperadas mais de 10 mil pessoas para acompanhar a primeira partida da semifinal da Libertadores. ?Queremos que a torcida se reúna e aprecie o espetáculo, pois confiamos em um bom resultado da equipe?, afirmou o diretor do Independiente, Luis Eduardo Cuervo.