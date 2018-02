Torcida vive pesadelo em Londres O sonho transformou-se em pesadelo para a torcida inglesa. Uma grande festa estava preparada para celebrar a vitória na Eurocopa. Em diversos pontos da cidade, em telões e em pubs, multidões assistiam ao jogo diante de Portugal, mas o clima de euforia transformou-se em certa violência, com torcedores revoltados, exigindo rápida ação da polícia, como em Trafalgar Square, um dos cartões postais da cidade. Logo os torcedores mais exaltados tiveram de se conter e o caminho de volta para casa passou a ser um martírio. O clima em Londres para este jogo era, em comparação ao Brasil, o de uma Copa do Mundo. A bandeira inglesa, a "Saint George Flag" estava por todos os lados e até invadiu o tradicional torneio de Wimbledon, em que o inglês Tim Henman posou para fotos abraçado a uma bandeira, enquanto as irmãs Venus e Serena Williams usavam guarda-chuvas com as cores da Inglaterra. Tudo estava do lado da torcida. Até mesmo a lei. Afinal, os jogos da Eurocopa, por determinação, estavam obrigatoriamente em canais abertos. Com isso, todos puderam acompanhar a partida, ao invés de pagarem para ver em casa, ou mesmo para entrar em pubs, que costumam cobrar ingressos nestas ocasiões. Entre os torcedores, a reclamação pelo gol anulado com fortes críticas ao juiz e também ao fato de, mais uma vez, a Inglaterra dizer adeus a uma competição importante na cobrança de pênaltis. O clima era mesmo triste. Entre famílias, o hábito de fazer um jantar para acompanhar o jogo da Inglaterra, transformou-se em reunião da lamentação. E até mesmo os noticiários pela tevê, permitiram que os apresentadores demonstrassem consternação e inconformismo com a eliminação na Eurocopa.