Torcida xinga Kaká e Ricardinho Foi aos 43 minutos do segundo tempo. Jean disputou uma bola com Dennys e caiu, com suspeita de contusão. A torcida aplaudiu; não a sua vontade no lance, mas a possibilidade que a contusão fosse séria. Desde a entrada no gramado, já se ouviu vaias de grande parte dos 3.754 que pagaram ingresso para ver a partida. Jean foi o maior, mas não único alvo. A torcida recorreu a um palavrão para a rima que o chamava de pior zagueiro do Brasil. E muitas vezes gritou que Rogério deveria ser o zagueiro do time. Talvez por tantas vaias, Jean tenha deixado o campo rapidamente, recusando-se a dar entrevistas. Kaká também foi ofendido. Quando perdeu um gol aos 14 minutos, ouviu muito mais vaias do que aplausos aos 18, quando fez o primeiro gol do jogo. E a torcida, que detesta ser chamada de "bambi" cansou de gritar "barbie" para aquele que era seu grande ídolo há duas semanas. "Essa vaia só vai fazer com que eu cresça interiormente. Vou amadurecer e ser aplaudido novamente. Não tem muito o que fazer. Fui vaiado, fiz um gol e depois me aplaudiram. Vou trabalhar muito", diz o jogador, que marcou seu 48º gol em 124 partidas. "Apesar de tantas turbulências estamos chegando perto dos primeiros colocados e estamos na briga por esse título". Luís Fabiano não conseguiu melhorar sua média. Não marcou em seu centésimo jogo, ficando nos 76 gols. Comemorou a vitória, mas pediu pela volta de Reinaldo, que pediu para não ficar no banco de reservas. "Ele é meu parceiro. Sem ele, fiquei preso entre os zagueiros. Vou conversar com ele para ver se ele volta ao time". Para Luís Fabiano, as vaias não vão parar tão cedo. "Nós perdemos uma classificação em casa e isso pesa muito. A torcida não está contente e nós temos de ganhar um título para que ela fique bem com a gente outra vez". Alexandre, que voltou ao São Paulo durante 30 minutos, depois de um ano no Internacional de Porto Alegre e mais cinco meses sem jogar, deve permanecer no time. Adriano levou o terceiro cartão amarelo e deverá abrir uma vaga no meio. "Quando o Rojas me chamou, deu um frio na barriga, mas logo me acostumei. Sabia que tinha de ajudar a segurar o resultado e fiz tudo o que podia", diz o jogador, que havia sido afastado por Oswaldo de Oliveira, que chegou a utilizar o júnior Gallo sem lhe dar uma chance. "Eu falei para ele que só dependia de sua força de vontade voltar ao futebol e ao time. Ele se esforçou bastante e hoje chegou a vez dele", explicou Rojas. Adriano bem que tentou, mas não conseguiu escapar do terceiro amarelo. "Eu não faço muitas faltas, tanto que já foram nove jogos e só hoje levei o terceiro amarelo. Considerando que sou volante, é uma boa média. Nós temos de manter a mesma competitividade contra o Grêmio no domingo para ficarmos mais perto dos líderes".