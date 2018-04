Torcida xinga São Paulo e quer reforços Acabou a paz no São Paulo. O fraco desempenho no empate contra o Cruzeiro, neste sábado, no Pacaembu, revoltou a torcida, que além das vaias, chamou o time de ?sem-vergonha? e exigiu reforços. Sobrou também para o diretor de Futebol Juvenal Juvêncio, ofendido por torcedores das numeradas. O próprio técnico Emerson Leão saiu do Pacaembu ciente de que enfrentará mais problemas se a reação não for rápida ? quarta-feira, o time enfrenta o São Caetano, pela Copa Sul-Americana. O lateral-esquerdo Fábio Santos, substituído por Souza, também foi alvo dos protestos das arquibancadas, mas foi defendido pelo treinador. ?Ele errou alguns lances, mas como já vem com problemas no passado, fica difícil. Ele é só um garoto, e para um garoto, que atuou 60 vezes no time principal, já fez muito?, afirmou Leão. O técnico também viu pontos positivos no time. ?Pelo menos, tivemos uma postura ofensiva. Tanto que o goleiro deles foi o melhor em campo. Pressionamos o tempo todo, o Rogério Ceni não fez praticamente nada.? Sem esperanças de um substituto para Luís Fabiano, o técnico vai investir em Diego Tardelli. ?Ele deve ser nossa referência no ataque.?