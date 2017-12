Torcidas chegam em paz ao Caio Martins O clássico entre Botafogo e Palmeiras reviveu os grandes momentos de Caio Martins, cujo nome homenageia um escoteiro que morreu em 1938 enquanto tentava salvar vítimas de um acidente de trem na Serra da Mantiqueira. Apesar da limitação da capacidade para apenas 10 mil pessoas, três horas antes do clássico as ruas estreitas que cercam o estádio começaram a ser tomadas pelo público, já que o estacionamento de veículos estava proibido. Pais acompanhados dos filhos caminhavam tranqüilamente ao lado de torcedores organizados. A frase imortalizada pelo jornalista Mário Filho em um dos saguões de Caio Martins, para quem ser botafoguense é pertencer a uma casta especialíssima, inconfundível, retratou, mais do que nunca, o clima de paz. "Foram destacados mais de 500 policiais (230 para o lado interno) e 120 seguranças particulares para cuidar da segurança, um número bem superior ao de costume. Mas tenho certeza de que nada vai acontecer aqui, os botafoguenses são tranqüilos", comentava o Tenente Aguiar antes da partida. Os palmeirenses, colocados em uma arquibancada construída sobre tubos de aço, chegaram ao estádio minutos antes do início da partida. Segundo o Major Marcelo Pessoa, comandante do policiamento, os 13 ônibus que saíram de São Paulo foram escoltados por batedores desde o bairro Belvedere, na Rodovia Presidente Dutra, até Niterói. "Eu jamais poderia deixar de estar aqui. Para mim, acompanhar o Palmeiras é uma tarefa quase impossível", vibrava o torcedor que se identificou apenas como Maurício, que nasceu em São Paulo, mas há 33 anos mora em Niterói. Ao seu lado, o filho André, carioca de 10 anos, jurava não torcer por nenhum clube do Rio de Janeiro. "Sou palmeirense em todos os lugares." Com a mesma tranqüilidade, os jogadores do time paulista chegaram ao estádio e se dirigiram direto para o gramado. "Uma tradição em jogos realizados fora do Parque Antártica", afirmou o preparador físico Walmir Cruz. Já que os ingressos foram vendidos antecipadamente, a ação dos cambistas foi pequena. Nas bilheterias, era possível ver apenas o anúncio dos locais de venda de bilhetes para o show do Skank, que será realizado no próximo domingo, no estádio carioca. E, apesar da movimentação intensa, poucos torcedores se arriscaram a entrar para a campanha ´Botafogo no Coração´, pela qual, pagando quantias que variam de R$ 15 a R$ 50 mensais, passam a concorrer a sorteios de ingressos e kits com produtos do clube. Mais trabalho teve Cristiane Gonçalves, responsável por maquiar crianças com o desenho do símbolo do Botafogo. "Em jogos grandes como o de hoje, eu praticamente não paro."