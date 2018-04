Torcidas de São Paulo e Palmeiras se unem por preço de ingresso

As duas principais torcidas organizadas de São Paulo e Palmeiras criticaram em nota oficial publicada nesta quarta-feira o preço dos ingressos estipulado aos visitantes para o clássico entre as equipes pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Os palmeirenses manifestaram apoio aos tricolores, que decidiram não ir ao jogo por considerar muito alto o valor de R$ 200 cobrado pela entrada.

Em comunicado no Facebook, a torcida do São Paulo pede para que os 100 torcedores que já haviam comprado as entradas que devolvam os bilhetes e peguem o dinheiro de volta. "A Torcida Independente não irá para o 'chiqueiro'. Não podemos abandonar nosso associado no (Largo) do Paissandu (sede da torcida), que não tem como pagar R$ 200 no ingresso", diz o texto da organizada. "Aqui, somos uma família, um por todos e todos pelo São Paulo Futebol Clube. Se nosso amigo não vai, também não iremos."

Horas depois desse comunicado, a torcida do Palmeiras manifestou apoio aos adversários. Em texto também publicado no Facebook, elogiou a decisão dos são-paulinos, além de criticar o presidente do clube, Paulo Nobre. A Mancha Alviverde demonstrou preocupação que os bilhetes com preços elevados também possam ser aplicados por outros clubes em jogos em que o Palmeiras será visitante. "Esse abuso que o presidente do Palmeiras está cobrando do visitante também irá refletir em nossa torcida quando formos visitantes", diz.

A relação entre as organizadas e o presidente Paulo Nobre está longe de ser positiva. Em 2013, o presidente rompeu relação com as uniformizadas após os jogadores serem agredidos na Argentina, depois de partida contra o Tigre, pela Libertadores. Na confusão, o goleiro Fernando Prass foi ferido na orelha após torcedor arremessar uma xícara em direção aos atletas.

O mesmo preço de R$ 200 foi fixado pela diretoria do Palmeiras em outras duas partidas da equipe contra adversários da Série A neste Campeonato Paulista. Porém, tanto Ponte Preta quanto Corinthians reclamaram do valor e conseguiram a redução para R$ 100.