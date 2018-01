Torcidas desanimadas para o dérbi Nem a rivalidade de 93 anos motivou as torcidas de Guarani e Ponte Preta para o dérbi marcado para este sábado, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro. A venda antecipada de ingressos foi bastante fraca, não chegando aos 3.500 ingressos. A expectativa é de que apenas sete mil espectadores vejam ao de número 180. A assessoria do Guarani divulgou que vendeu perto de 1.500 ingressos, um pouco menos dos dois mil tickets vendidos no Majestoso aos ponte-pretanos de um total de 4.700. Os bugrinos, em casa, terão amplo espaço para se acomodarem, dispondo de 12.300 ingressos. A torcida visitante ficará restrita à cabeceira norte, embaixo do placar eletrônico e com entrada individualizada para evitar o confronto entre as duas torcidas rivais. Apesar do pouco interesse despertado pelo dérbi, a Polícia Militar manteve o esquema de segurança armado nos últimos confrontos. Cerca de 350 homens estão destacados, inclusive para controlar o trânsito nos arredores do estádio. A cavalaria auxiliará no lado externo e a Tropa de Choque estará em alerta para alguma eventualidade. A revista nas portarias será rigorosa, mas o comando da PM espera contar com o bom senso dos torcedores.