Torcidas do clássico devem usar trajetos decididos pela PM Embora Corinthians e Palmeiras estejam em situação delicada no Campeonato Paulista - o que potencializa a importância do clássico deste domingo -, a Polícia Militar não considera que a partida terá risco adicional, além da rivalidade entre as equipes. Nesta quinta-feira, o comandante interino do 2.º Batalhão de Choque, major Armando Tadeu, reuniu-se com representantes de torcidas organizadas para definir os trajetos até o Morumbi - o jogo começa às 16 horas. Os corintianos devem usar as avenidas Nove de Julho, Oscar Americano, Morumbi e Padre Lebret, acessando os setores azul e laranja. Já os palmeirenses seguirão pela Francisco Morato, Jorge João Saad e Giovanni Gronchi, utilizando os setores vermelho e amarelo. Camargo ressalta que todos os torcedores devem seguir essas orientações. ?Como já participaram da nossa reunião, as organizadas sabem as rotas. Utilizando estes trajetos, os outros torcedores evitam confrontos.? A PM espera 35 mil pessoas para o clássico. No dia da partida, bilheterias funcionarão das 9 às 16 horas em quatro locais: Parque São Jorge, Pacaembu, Parque Antártica e Ginásio do Ibirapuera. No Morumbi, a venda será realizada até o meio-dia. Os portões serão abertos às 13 horas. Os membros de torcida organizada já cadastrados devem comprar ingressos apenas para os setores laranja e amarelo.