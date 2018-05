Torcidas do Flamengo brigam em festa no Leblon

A comemoração dos flamenguistas pela conquista do Campeonato Brasileiro virou pancadaria generalizada no Leblon, zona sul do Rio.

Integrantes de torcidas organizadas começaram a se enfrentar na esquina da Avenida Ataulfo Paiva com a Rua Carlos Góes, por volta das 22h40.

Tradicional ponto de encontro da torcida do Flamengo, a esquina lotou logo depois que o jogo terminou. As pessoas tomaram as ruas e comemoravam o título. A polícia reforçou o policiamento para tentar conter o tumulto.