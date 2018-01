Torcidas organizadas voltam a assustar As torcidas organizadas voltaram a infernizar o futebol paulista, depois de banidas pela Justiça. Mancha Alvi-verde, do Palmeiras; Gaviões, do Corinthians; e Independente, do São Paulo, estão invadindo os campos para agredir jogadores. Nos clubes, aproveitando a promíscua relação com os dirigentes, os chefes de torcidas continuam com livre acesso nos campos de treinamento para ameaçar técnicos e atletas. Leia matéria completa no JT