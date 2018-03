Torcidas prometem encher o Pacaembu Se depender da empolgação da torcida, São Caetano e Paulista terão total apoio na decisão de domingo no Pacaembu. Mais próximo do título, o clube do ABC espera a presença de cinco mil torcedores. Na primeira partida, quando venceu por 3 a 1, 10.014 torcedores dos dois times assistiram à partida. Em Jundiaí, sairão ônibus em caravana e trens para São Paulo. A possibilidade de conquistar o título inédito faz com que o torcedor do Azulão procure em maior número pelos ingressos. O presidente Nairo Ferreira de Souza destaca que há uma mobilização grande na cidade para que a torcida comemore o título. "Torcedores e simpatizantes do São Caetano estão se mobilizando para assistir a essa conquista. As empresas da cidade estão comprando os ingresso e repassando para o seus funcionários. Teremos a maioria do público", prevê. Em Jundiaí, novamente a torcida vai contar com os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Três composições vão deixar a cidade às 11, 12 e 13 horas. A capacidade em cada viagem é de 1.500 pessoas. Além dos trens, ao preço de R$ 1,70 ida e R$ 1,90, cerca de 30 ônibus partirão da cidade (32 foram lotados na semana passada). Até o final da tarde, 19 ônibus estavam cheios. Quem for na caravana vai pagar R$ 15 pela viagem e pelo ingresso. Se for direto ao estádio, o torcedor vai pagar o preço de R$ 20,00. Este também é o preço para o torcedor-família. Estudantes, idosos e professores da rede pública pagam meia-entrada, a R$ 5. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Pacaembu, Morumbi, Palestra Itália, Ginásio do Ibirapuera e lojas Centauro dos shoppings Aricanduva, Center Norte, Eldorado, SP Market e West Plaza. Em São Caetano, a venda acontece somente no Estádio Anacleto Campanella. Em Jundiaí, os ingressos estão sendo comercializados em vários pontos comerciais e no Estádio Jaime Cintra.