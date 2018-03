Torcidas se comportam bem no clássico O temor de um confronto entre santistas e corintianos que tiveram que dividir o setor azul das arquibancadas, acabou não se justificando. A Polícia Militar usou um trecho vazio da própria arquibancada, como barreira entre as duas torcidas, evitando o contato físico. Só não conseguiu impedir as provocações. Que o diga os policiais que acabaram no meio do "fogo cruzado". Eles tiveram que ouvir uma série de palavrões e frases nada educadas dirigidas tanto ao Corinthians quanto ao Santos. "Já estou acostumado, trabalho há 11 anos no policiamento de estádios", conformava-se o sargento Silveira. Karina Cardoso, de 14 anos, estava entre os corintianos e tentava amenizar os ataques: "Provocar faz parte do clima, mas sou contra a violência física." Era o mesmo discurso de Marcelo Teixeira. Santista "roxo", ele disparou vários ataques ao adversário e também ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo Farah: "Esse negócio de dividir o setor com o Corinthinas, não tem nada a ver. O mando do jogo é nosso e mereciamos respeito", reclamou. Segundo estimativa da PM, 45 mil pessoas compareceram ao Morumbi, quase 10 mil a menos que o número de ingressos vendido pela Federação Paulista. Para o coronel Jorge Augusto Freire, comandande do 2.º Batalhão de Choque , o mau tempo e o Dia das Mães acabaram desestimulando a ida ao estádio. Ainda de acordo com o militar, as ocorrências policiais foram poucas e sem gravidade. Suplicy - Santista fervoroso, o senador petista, Eduardo Suplicy, compareceu ao estádio, acompanhados dos filhos Supla e André, e tornou-se o centro das atenções antes da partida. O senador dispensou regalias, trocou a tribuna de honra pelas arquibancadas superiores do setor laranja e enfrentou fila como os demais torcedores. "Dessa forma o jogo fica mais emocionante. Além disso, gosto de agir como a maioria da população. Acho que o respeito é maior entre os iguais", justificou. No trajeto até as catracas, Suplicy recebeu cumprimentos e abraços de populares. Um deles gritou que Suplicy seria o próximo Presidente da República, mas o senador negou que estivesse fazendo campanha. "Sempre assisto aos jogos dos Santos e isso não tem nada a ver com política", respondeu. O fanatismo do torcedor famoso, transparecia na empolgação: "Dá-lhe Santos !", Suplicy gritava, e erguia os braços. O resto da fila, em coro, acompanhava.