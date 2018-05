Torino e Lazio se dão bem e lutam por vaga na Liga Europa

TURIM - Na luta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, o Torino, a Lazio e o Verona cumpriram bem o seu papel na 35ª rodada do Campeonato Italiano ao conquistarem importantes vitórias, enquanto o Parma ficou mais distante de disputar uma competição internacional na temporada 2014/2015 após perder neste domingo.

O país tem direito a três vagas na próxima Liga Europa, destinadas ao quarto e ao quinto colocados do Campeonato Italiano e ao vencedor da Copa da Itália. Porém, o time que ficar em sexto pode se classificar, desde que o campeão da Copa da Itália também se garanta na Liga dos Campeões. Napoli e Fiorentina vão disputar a decisão no dia 3 de maio e ambos têm chances matemáticas de obter uma vaga na principal competição de clubes do futebol europeu - estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente, no Italiano.

Neste domingo, o Torino derrotou a Udinese por 2 a 0, em casa com gols de Omar El Kaddouri e Ciro Immobile, o artilheiro do torneio, com 20. A Lazio, como visitante, bateu o Livorno por 2 a 0, com gols de Stefano Mauri e Antonio Candreva, de pênalti.

O Verona goleou o Catania por 4 a 0, com gols de Luca Toni, vice-artilheiro do Italiano, com 19, Alberto Frison (contra), Marquinho e Juan Ignacio Gomez. Já o Parma perdeu por 1 a 0 para o Cagliari, com a cobrança de pênalti convertida por Mauricio Pinilla. Com esses resultados, a Fiorentina é a quarta colocada no Italiano, com 61 pontos, seguido pela Inter de Milão, com 57. O Torino é o sexto, com 52 pontos e vantagem nos critérios de desempate para Lazio e Verona, que também estão com 52. O Parma é o nono colocado, com 51, mesma pontuação do décimo Milan. Faltam três rodadas para o encerramento do torneio.

Também neste domingo, a Sampdoria bateu o Chievo Verona por 2 a 1, com gols de Eder e Roberto Soriano. Cyril Thereau, de pênalti, diminuiu para o time visitante.