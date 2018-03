Torino segue lutando para se reerguer A Série B da Itália terá de volta, na temporada de 2003-04, um integrante ilustre. O Torino teve confirmado o rebaixamento no fim de semana, ao perder para a Udinese por 1 a 0, em casa, e retoma a rotina de brigar para reerguer-se, como tem ocorrido com freqüência desde o fim dos anos 80. A 18ª derrota em 31 rodadas manteve o time grená na lanterna e lhe tirou qualquer possibilidade de ?salvação? nos três jogos que ainda restam até o fim do torneio. Como os quatro últimos caem, a degola é irreversível. O descenso foi uma espécie de ?morte anunciada?. Desde a promoção, dois anos atrás, o Torino viveu crises constantes, dentro e fora de campo. No campeonato de 2001-02, se livrou em cima da hora. Desta vez, a fragilidade do elenco sem estrelas mandou o time para o limbo do calcio, como já havia acontecido nas temporadas 89-90 e no período de 96 a 99. A queda se tornou realidade no sábado, um dia antes dos torcedores recordarem o 54ª aniversário da Tragédia de Superga, como ficou conhecido o acidente de avião em que morreu a melhor formação do Torino em 97 anos. Na época, era o melhor clube do país e já dividia o coração dos tifosi de Turim com a Juventus, "o time da Fiat". O Torino de Bacigalupo, Ballarin, Rigamonti, Mazzola era pentacampeão italiano e também a base da seleção que se preparava para disputar o Mundial de 50 no Brasil. O último dos oito scudetto do Torino foi em 76. Hoje, o clube vive de saudade e de velhas glórias.