Torino sobe para a Série A da Itália O Torino conseguiu, neste domingo, o acesso para disputar a Série A do Campeonato Italiano na temporada 2005/2006. Mesmo com a derrota, no tempo normal, para o Perugia por 1 a 0, no estádio Delle Alpi, em Turim, a equipe da casa segurou o 0 a 0 na prorrogação e se beneficiou da vantagem do empate que tinha por ter feito melhor campanha. O gol do Perugia foi marcado por Giuseppe Mascara, aos 21 minutos do primeiro tempo. Sete vezes campeão italiano, o Torino volta à elite do calcio depois de duas temporadas na Série B. Rival da Juventus, atual campeã nacional, a equipe de Turim sobe junto com o Genoa e o Empoli. Brescia, Atalanta e Bologna foram os times que caíram para a segunda divisão italiana.