Torneio europeu atrai público feminino Os marmanjos ainda são maioria nos estádios - o que é normal. Mas a Euro-2004 derruba barreiras e registra aumento expressivo de mulheres nas arquibancadas. Desde a miss Bulgária, até vovós portuguesas, passando por francesas descontraídas de biquínis, a presença feminina dá toque de beleza ao torneio continental. "Antes, via-se uma ou outra garota nos campos de futebol", reconhece Monica Santos, redatora de O Jogo, jornal especializado em esportes. "Nos últimos anos, porém, houve mudança." Há alguns fatores que explicam o fenômeno. Um deles é o destaque que jogadores como o inglês Beckham ou o sueco Ljungberg ganharam, como símbolos de moda e de beleza. As meninas ficam interessadas em ver de perto esses ídolos, tratados como pop stars. Os próprios estádios se tornaram locais mais agradáveis, a ponto de fazerem parte das alternativas de lazer das mulheres. Até algum tempo atrás, havia grandes espaços, nas arquibancadas, em que o público ficava em pé. Os banheiros eram precários e as opções de alimentação se resumiam a cachorro quente ou hambúrgueres gordurosos. Agora, a arquitetura dos campos atrai, as formas são mais suaves, só há lugares sentados, as condições de higiene são próximas do ideal. O cardápio inclui até sanduíches naturais. Também as medidas de segurança levaram quase a zero o risco de incidentes nas arenas esportivas. Sem contar que torneios como a Euro viraram point de gente bonita. Melhor para todos.