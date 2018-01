Torneio não empolga o público francês Na véspera da abertura da sétima edição da Copa das Confederações, o interesse pela competição continua muito restrito se comparado com outras competições. O público europeu atravessa um período de overdose de futebol. O presidente da Fifa, Sepp Blatter, tem se esforçado em repetidas entrevistas para valorizar essa competição que causou tanta polêmica por sua inoportunidade. As grandes equipes como o Brasil e a França dispensaram seus principais jogadores, como Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Petit, reduzindo ainda mais o interesse do público. Até agora só foram vendidos 60% dos ingressos e uma grande parte está sendo oferecida gratuitamente a crianças de escolas das cidades que deverão sedes dos jogos ? Paris, Lyon e Saint Étienne. O fato de a França ter organizado a Copa do Mundo de 98 facilitou a organização da competição, mobilizando parte da infra-estrutura do mundial. Os que imaginam que a Copa das Confederações constitui uma pequena Copa do Mundo se enganam. Ela não constitui sequer um laboratório para as copas e muitos dirigentes esportivos europeus trabalham para acabar com essa competição, convencidos de sua inutilidade. O malogro ou o êxito apenas relativo da competição vai depender, em grande parte do percurso da França e também do Brasil. Se essas duas equipes forem bem, ela poderá ser salva pela perspectiva de uma final entre elas no Stade de France, onde o Brasil perdeu o título mundial. Essa seria uma revanche de 98, mesmo sem a presença de Ronaldo de um lado e de Zidane do outro.