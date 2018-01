Torneio Rio-SP define finalistas hoje O Torneio Rio-São Paulo terá, hoje, uma rodada decisiva. Para o São Paulo, a classificação vale a honra. Um tropeço, diante do Fluminense,às 21h40, no Maracanã, poderá causar grandes transtornos no Morumbi. Os torcedores prometem ?invadir? o clube para protestar em caso de derrota. O Santos, que tem dívidas de quase R$ 100 milhões, tenta passar pelo Botafogo, às 21h40, na Vila Belmiro, para alcançar a final da competição e faturar um prêmio que é esperado ansiosamente pela diretoria. Por chegar às semifinais, os clubes já receberam R$ 2 milhões. O campeão acumulurá R$ 3,4 milhões e o vice, R$ 2,8 milhões. O Santos precisará vencer o Botafogo, pois no primeiro confronto, no Rio, houve empate por 2 a 2. Uma nova igualdade leva a decisão para as cobranças de pênalti. Ao São Paulo bastará um empate. O time do Morumbi venceu o primeiro jogo por 1 a 0. No ano passado, Palmeiras e Vasco fizeram a final.