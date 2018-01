Torneio Sub-20 começa com Argentina O Campeonato Sul-Americano Sub-20 começa nesta quinta-feira com dois jogos, ambos válidos pelo Grupo A: a atual campeã Argentina enfrenta a Venezuela (que tenta ir pela primeira vez a um Mundial), às 21h, e Colômbia (país-sede) versus Bolívia, logo depois, às 23h. O único temor das quatro equipes nesta estréia é quanto aos efeitos da altitude, uma vez que a cidade de Armenia está a 1.300 metros acima do nível do mar. A partida de estréia dos argentinos será apitada pelo brasileiro Heber Roberto Lopes, com Altemir Hausmann como auxiliar. O Brasil jogá só na sexta, contra o Equador, na cidade de Pereira, pelo Grupo B. Nesta primeira fase, classificam-se os três primeiros colocados de cada um dos grupos.