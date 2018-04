Toró deve estrear pelo Atlético-MG na quarta-feira O volante Toró é a principal novidade na lista de relacionados do Atlético Mineiro para o confronto com o IAPE, do Maranhão, quarta-feira, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil. Contratado pelo clube no final de 2010, o meio-campista ainda não disputou uma partida oficial e, assim, pode fazer a sua estreia em São Luiz.