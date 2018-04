Toronto FC bate América-MEX e tentará ser 1º time do Canadá no Mundial de Clubes

Ao eliminar o América do México nas semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf, o Toronto FC poderá se tornar o primeiro time canadense a se classificar para o Mundial de Clubes da Fifa de 2018. A equipe da América do Norte avançou à decisão continental ao empatar por 1 a 1 com a equipe mexicana, em jogo encerrado no início da madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), no confronto de volta do mata-mata.

Na partida de ida desta semifinal, o Toronto havia vencido por 4 a 2, em casa, e com isso assegurou classificação para encarar o Chivas, também do México, na decisão. A partida de ida desta final será no próximo dia 17, no Canadá, enquanto o duelo de volta ocorrerá em Guadalajara, no dia 25.

Na partida de volta contra o América, no estádio Azteca, na Cidade do México, Jonathan Osorio abriu o placar para a equipe canadense aos 12 minutos do primeiro tempo, quando aproveitou uma falha do zagueiro brasileiro William Da Silva. E os donos da casa só conseguiram o empate no finalzinho do jogo, com Mateus Uribe convertendo um pênalti.

Na outra semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf, o Chivas eliminou o New York Red Bulls após vitória por 1 a 0, em casa, e empate por 0 a 0, nos Estados Unidos, no confronto de volta realizado nesta terça-feira à noite.

Atual campeão da Major League Soccer, o Toronto FC tenta surpreender o favoritismo dos mexicanos para estar presente no Mundial de Clubes, que será realizado em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos. Na decisão do ano passado da competição, o Real Madrid ficou com o título ao bater o Grêmio por 1 a 0 na final.