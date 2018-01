Torrado é cortado da seleção mexicana O atacante Gerardo Torrado foi cortado nesta segunda-feira da seleção mexicana para o amistoso contra o Brasil, dia 30 de abril, em Guadalajara. Jogador do Sevilha, da Espanha, Torrado sentiu uma lesão muscular e teve de ser dispensado. O técnico Ricardo Lavolpe anunciou a convocação de Alberto Medina, do Chivas de Guadalajara, para a vaga. Medina, de 19 anos, já marcou dois gols no atual torneio Clausura e é o quinto jogador do Chivas convocado para a seleção de Lavolpe. Além dele, já haviam sido chamados, o goleiro Sánchez, o zagueiro Heriberto Morales, o volante Ramón Morales e o atacante Omar Bravo.