Torre de babel no hotel da Seleção A tranqüilidade e a liberdade que a Seleção tinha no hotel em Concepción durante a primeira fase do Pré-Olímpico desapareceram em Viña del Mar e o resultado é que os jogadores passam todo o tempo entediados nos quartos quando não estão treinando ou jogando. Por causa do grande número de hóspedes - e também da presença de torcedores -, tem hora que o saguão do Hotel O´Higgins parece um terminal rodoviário em véspera de feriado prolongado, de tanta gente que circula com malas e sacolas. O hotel ficou superlotado por causa da chegada de times de rúgbi que vão disputar um torneio internacional na cidade. Nada menos do que nove delegações estão hospedadas no O´Higgins: Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Venezuela, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas Fiji e África do Sul. Quando saem ou voltam dos treinos, os times enchem o saguão com suas sacolas e caixas de material esportivo e bebidas isotônicas. Como se não bastasse a presença dos mastodontes, o hotel também está sediando uma convenção de uma empresa chilena e é o quartel-general da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e do Comitê Organizador do Pré-Olímpico. Junte-se a isso o vaivém de jornalistas, os hóspedes "comuns" e alguns torcedores que entram em busca de fotos e autógrafos e o que se tem é muito barulho e uma confusão de línguas. Para fugir da bagunça, os jogadores só descem de seus apartamentos no segundo andar para as refeições - que são feitas num restaurante exclusivo para a Seleção. É uma rotina bem diferente da de Concepción, onde havia poucos hóspedes no hotel e os garotos desciam constantemente para bater papo no saguão e até para caminhar pelas ruas próximas sem serem incomodados. Sem falar que era muito mais fácil acessar a internet, já que o hotel dispunha de conexão por banda larga. Em Viña del Mar é preciso fazer uma ligação telefônica para entrar na internet. E isso custa dinheiro.