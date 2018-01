Torres define futuro contra Botafogo Em um clássico de opostos, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 17 horas, no Maracanã. Enquanto o Alvinegro está invicto na competição (tem sete pontos) e conta com o artilheiro Dodô, que já fez cinco gols, em grande fase, o Rubro-Negro ainda não venceu nenhuma partida, fez apenas um ponto e está enfrentando uma crise interna. O confronto pode definir o futuro do técnico Carlos Alberto Torres. Ele sabe que uma vitória vai acalmar os ânimos na Gávea, mas uma derrota poderá significar a sua demissão. O principal desfalque de Torres é o meia Petkovic, suspenso pela diretoria por dez dias, por indisciplina. O Flamengo, porém, terá o retorno do goleiro Júlio César, do zagueiro Juan e do meia Juninho Paulista. O técnico do Botafogo, Abel Braga, tem uma dúvida, na lateral-direita, entre Cicinho, que sente um contusão, e Ademílson.