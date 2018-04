Torres diz que juiz prejudicou Fla O técnico do Flamengo Carlos Alberto Torres reclamou da "recepção" que seu time teve ao chegar ao Palestra Itália. Os jogadores quase foram agredidos quando se dirigiram a pé do estacionamento do estádio para o vestiário. No fim da partida, o treinador foi tirar satisfações com o juiz Luciano Augusto de Almeida. Para Carlos Alberto Torres, o lance do terceiro gol do Palmeiras foi irregular. "Foi impedimento na jogada", esbravejou o técnico, que não considerou os jogadores adversários violentos como reclamaram alguns atletas do Flamengo. Juninho Paulista se desentendeu com Magrão no fim do jogo, mas a situação foi contornada pelos demais jogadores das duas equipes.