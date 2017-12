Torres exige Edílson em Buenos Aires O técnico do Flamengo, Carlos Alberto Torres, disse que vai levar todo o elenco inscrito na Copa Mercosul para Buenos Aires, onde o time disputa a final da competição com o San Lorenzo, quarta-feira. A afirmação tem endereço certo: Edílson. O atacante, expulso na primeira partida da final do torneio, no Maracanã, deixou o grupo e viajou para a Bahia, mas, segundo a declaração de Torres, vai ter de voltar da folga. ?Ele está inscrito na Mercosul e quero tê-lo conosco.? Por sua expulsão na decisão, Edílson foi multado pela diretoria rubro-negra. Petkovic confirmou que viajará para a Argentina e deve jogar a grande final.