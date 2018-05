Atlético de Madrid ganha em dia que Fernando Torres marca 100º gol

O Atlético de Madrid levou um susto, mas virou sobre o Eibar por 3 a 1, neste sábado, e voltou a colar no Barcelona, na ponta do Campeonato Espanhol. A vitória redimiu o zagueiro Saúl, que falhou no gol dos visitantes ao pisar na bola, mas marcou o segundo de sua equipe. Também foi um duelo especial para o atacante Fernando Torres, que marcou seu 100.º gol pelo time madrilenho.

Depois de perder na última rodada, o Atlético de Madrid volta a reagir na competição e chega aos mesmos 51 pontos do Barcelona, mas na segunda colocação. O time catalão ainda pode novamente abrir três de vantagem na rodada, pois visita o Levante neste domingo, às 9 horas (horário de Brasília). O Eibar está na oitava posição com 33.

Atlético de Madrid e Eibar fizeram um primeiro tempo sem graça, com raras chances de gol. Logo no primeiro minuto da etapa final, veio o vacilo de Saúl. Ele errou um domínio na entrada da área, Keko roubou a bola e abriu o marcador. Os anfitriões foram para cima e igualaram o marcador 10 minutos depois. Após cobrança de escanteio, o goleiro Riesgo saiu mal e Giménez marcou de cabeça.

Saúl conseguiu se redimir do erro aos 17 minutos, em nova jogada de bola parada. O zagueiro subiu sozinho e virou a partida. Nos acréscimos, Fernando Torres aproveitou cruzamento de Vietto e apareceu atrás da zaga para empurrar para as redes e marcar seu 100.º gol em 295 partidas pelo Atlético de Madrid.

O tento ainda encerrou uma seca de 19 jogos sem marcar de Torres. Agora ele se iguala ao argentino Sergio Agüero no 10.º lugar da lista de maiores artilheiros do clube. O técnico Diego Simeone também atingiu uma marca centenária na partida. Com os 3 a 1, ele alcançou 100 vitórias à frente da equipe no Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid volta a campo no domingo, dia 14, para enfrentar o Granada, fora de casa.