Torres marca e Atlético de Madrid derrota o Getafe no Espanhol

O Atlético de Madrid contou com boa atuação de Fernando Torres para vencer o Getafe por 2 a 0, neste sábado, no Vicente Calderón. Foi ele o autor do primeiro gol da partida, logo aos quatro minutos. Ainda no primeiro tempo, Tiago definiu o marcador pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Atlético a 59 pontos na quarta colocação, na cola do Valencia, que é o terceiro com 60. Na próxima rodada, os madrilenhos enfrentam o Córdoba, dia 4 de abril, fora de casa. Já o Getafe parou nos 29 pontos, é somente o 13.º, e tentará a reabilitação contra o Deportivo La Coruña, dia 5, em casa.

A vitória do Atlético começou a ser desenhada cedo neste sábado. Logo com dois minutos de jogo, Fernando Torres aproveitou cobrança de falta da esquerda feita por Koke e acertou linda cabeçada quase da entrada da área, no canto direito do goleiro, que não alcançou.

O gol não diminuiu o ritmo do Atlético, que quase marcou o segundo aos oito. Koke arriscou de fora da área, a bola bateu na trave, no calcanhar do goleiro e ia tomando a direção do gol, mas pegou efeito e acabou saindo. Aos 44, no entanto, a equipe ampliou. Após falta da direita e desvio na primeira trave, Tiago apareceu para cabecear para a rede.

O Getafe até tentou reagir no segundo tempo, mas não exibia criatividade suficiente para fugir da marcação adversária. O Atlético, por sua vez, tocava de lado, esperando o jogo acabar. Ainda assim, criou chances com Fernando Torres e Griezmann, mas o placar não se alteraria mais.