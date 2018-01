Torres penhora cotas do Botafogo O goleiro Carlos Germano, do Botafogo reapareceu hoje no clube e treinou com seus demais companheiros. O jogador vai voltar a conversar com a direção alvinegra para tentar resolver o impasse envolvendo o valor do direito de imagem. Há rumores de que o Corinthians estaria interessado na contratação do atleta. Hoje, a diretoria do Botafogo ganhou mais um problema. O técnico Carlos Alberto Torres entrou na Justiça contra o clube por causa dos salários atrasados da época em que era treinador do alvinegro. Com isso, as rendas dos jogos do time carioca, assim como as cotas de televisão, serão penhoradas. O Botafogo promete recorrer da decisão.