Torres pode voltar ao Liverpool após um mês afastado

"Parece que as coisas estão indo bem. Ele tem de continuar os treinos com o preparador físico, e se estiver sentindo-se bem, pode retomar os treinos. Quanto ao jogo, ainda temos que decidir", afirmou o treinador.

Torres marcou dez gols nos dez jogos que disputou no Campeonato Inglês. Mesmo após um mês fora, ele ainda briga pela artilharia da competição com Jermaine Defoe, do Tottenham, e Didier Drogba, ambos com 11 gols.

O Liverpool está na quinta posição da tabela, com 23 pontos. O Chelsea lidera a competição com 36, seguido pelo Manchester United, com 31.