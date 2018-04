Torres prepara o Fla para Mercosul O técnico Carlos Alberto Torres pensa em não escalar Juninho e Leonardo na estréia do Flamengo no Torneio Rio-São Paulo, contra o Palmeiras, dia 20. É que os dois reforços para a temporada 2002 não estão inscritos na Copa Mercosul, competição em que o clube carioca disputará o título com o San Lorenzo, no dia 24, na Argentina. A idéia é colocar em campo os jogadores que estarão na final. Como Beto deixou o time, o Flamengo pode jogar com quatro volantes: Leandro Ávila, Rocha, Carlinhos e Jorginho.