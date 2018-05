Torres salva Liverpool e garante triunfo contra Aston Villa

A partida caminhava para um empate sem gols até que a defesa do Villa deixou que a bola chegasse a Torres que bateu o goleiro Brad Friedel e deu ao Liverpool uma vitória que a equipe precisava desesperadamente.

O gol do espanhol foi o seu 50o em 72 jogos com a camisa do Liverpool e o único momento memorável de uma partida fraca. Torres é o jogador que precisou de menos jogos para chegar aos 50 gols pelo Liverpool.

O resultado deixa o Liverpool na sétima posição com 33 pontos, uma posição e dois pontos atrás do Villa.

O Chelsea lidera o Campeonato Inglês com 45 pontos em 20 jogos.

(Por Mitch Phillips)