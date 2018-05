Torres treina, mas volta a desfalcar Liverpool no Inglês

O artilheiro da seleção espanhola machucou-se há um mês, no dia 4 de novembro, em partida contra o Lyon pela Liga dos Campeões. Sem ele, o time caiu na primeira fase do torneio continental, e está apenas em quinto lugar no Inglês, com 23 pontos. O Chelsea lidera a competição com 36, seguido pelo Manchester United, com 31.

"Ele voltou a treinar e teve bom desempenho, mas não estará completamente pronto para este jogo", disse Rafa Benítez sobre as condições do atacante.

Torres deve retornar aos gramados na quarta-feira, contra a Fiorentina, pela Liga dos Campeões. A partida, em Anfield, marcará a despedida do clube inglês da competição deste ano.