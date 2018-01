Torres vai treinar time da Guatemala O técnico Carlos Alberto Torres vai treinar a equipe do Comunicaciones, atual campeão guatemalteco, informou nesta quarta-feira o presidente do clube, Roberto Arzú. Ele vai substituir o mexicano Alberto Aguilar, que deixou a equipe para ser auxiliar do técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre. ?Nos decidimos por Carlos Alberto pelo seu prestígio e porque consideramos a pessoa certa para dirigir o time?, explicou. Capitão da seleção tricampeã do mundo, em 1970, Torres deve chegar ao país no início da noite e será apresentado na quinta-feira pela manhã. A diretoria do Comunicaciones anunciou que a estréia no comando da equipe será no dia 18 de julho em um amistoso contra o Palestino, time da primeira divisão chilena. As bases do contrato não foram divulgadas.