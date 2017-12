Tostão pede ?renovação? na Seleção O ex-jogador Tostão entende as limitações impostas a Carlos Alberto Parreira, como o fato de não poder convocar jogadores de Cruzeiro e Santos, na formação do grupo para o amistoso contra a Irlanda. No entanto, insiste que já está na hora de o treinador começar a renovação na seleção brasileira. E o início poderia ser pela zaga. ?O Alex, o Edu Dracena e o Luisão são melhores que os zagueiros que ele tem convocado??, disse. Deles, Luisão poderia ter sido chamado, pois atua no Benfica português. A lista de Parreira para o jogo contra os irlandeses não surpreendeu Tostão, nem mesmo a convocação de Júlio Baptista. ?Como ele não pode levar o Renato e o Júlio vem se destacando na Europa, era natural. Mas não vejo nele condições de vir a ser titular.?? Para ele, a não convocação de Rivaldo poderá até significar, para o meia do Cruzeiro, a perda da condição de titular. ?Há grande expectativa do Parreira em relação ao Kaká. Ele pode se firmar.?? Casagrande, colunista do ?Estado?, gostou da lista elaborada por Parreira e elogiou a convocação de Júlio Baptista. ?Ele está bem no Sevilha, tem boa técnica, é forte e joga em várias posições??, afirmou Casagrande, que também gostou de ver Adriano, da Inter de Milão, convocado. ?Ele é um jogador de área e tem um estilo diferente do do Ronaldo e até do Luís Fabiano, que também sabe jogar fora da área.?? Roberto Avallone, apresentador da Rede TV! também aprovou Júlio Baptista. ?É um jogador muito útil. Tem uma vitalidade incomum, defende e ataca.?? O jornalista, porém, não vê muita utilidade na partida contra a Irlanda, em território europeu. ?Não acho válido. Acho que não vai acrescentar nada para a partida com o Paraguai.??