Tottenham abre 2 a 0, mas cede empate em casa no Inglês

O Tottenham desperdiçou grande chance de conquistar a primeira vitória no Campeonato Inglês neste sábado. Jogando em casa, o time londrino abriu 2 a 0 sobre o Stoke City, mas não sustentou a vantagem. Os visitantes, mesmo sem seu principal reforço para a temporada, buscaram o empate nos minutos finais e acabaram com a festa da torcida local.

Foi o segundo tropeço do Tottenham, agora sem o brasileiro Paulinho, neste início de temporada. Na estreia, perdera para o Manchester United, fora de casa. O Stoke também não venceu ainda - caiu diante do Liverpool na rodada de abertura do campeonato. E, sem poder contar com o suíço Xherdan Shaqiri neste sábado, o Stoke parecia sem maiores esperanças.

Jogando fora de casa, o Stoke foi dominado pelo Tottenham no primeiro tempo e viu a situação se complicar ao ir para os vestiários perdendo por 2 a 0. Eric Dier abriu o placar aos 19, após escanteio na área, e Nacer Chadli ampliou nos acréscimos da etapa inicial.

O triunfo dos anfitriões parecia questão de tempo. Pelo menos era este o cenário da partida até os 33 minutos. Mas o Stoke não desistiu e descontou com Marko Arnautovic, em cobrança de pênalti. Quatro minutos depois, Mame Biram Diouf mandou para as redes e silenciou a torcida local.

Das tribunas, Shaqiri apenas assistiu ao jogo, que deu o primeiro ponto ao Stoke no Inglês. O suíço é o reforço mais caro da história do clube, contratado por R$ 65 milhões junto à Inter de Milão. Só não entrou em campo neste sábado porque ainda cumpre punição sofrida quando defendia a equipe italiana.

Ainda neste sábado, o Everton aplicou 3 a 0 no Southampton, surpresa da temporada passada, com dois gols de Lukaku. O Norwich City também marcou três vezes para superar o Sunderland por 3 a 1. O Swansea City bateu o Newcastle United por 2 a 0, enquanto o Leicester City derrotou o West Ham por 2 a 1. Watford e West Bromwich empataram sem gols.